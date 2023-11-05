Udinese, siftahı Milan deplasmanında yaptı

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Udinese, deplasmanda Milan'ı 1-0 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Udinese, siftahı Milan deplasmanında yaptı
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05 Kasım 2023 00:50
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile Gabriele Cioffi'nin yönetimindeki Udinese karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Udinese 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 62. dakikada penaltıdan Roberto Pereyra kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alan Udinese 10 puana yükselirken, Milan 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Lecce ile karşılaşırken, Udinese evinde Atalanta'yı konuk edecek.

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