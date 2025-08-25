Udinese ile Verona yenişemedi!

Serie A'nın ilk haftasında Udinese, sahasında Hellas Verona'yı ağırladı.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Udinese, 53. dakikada Thomas Kristensen ile öne geçti. Hellas Verona'da 73. dakikada Suat Serdar'dan gelen gol maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte iki takım da 1 puanla lige başladı.
Udinese, Serie A'nın ikinci haftasında Inter'e konuk olacak. Hellas Verona ise Lazio deplasmanına gidecek.
