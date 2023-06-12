Miami Heat guardı Tyler Herro'nun bu gece oynanacak NBA Finalleri'nin 5. maçını kaçıracağı bildirildi.



Miami Herald'dan Barry Jackson, Herro'nun NBA Finalleri'nin Denver Nuggets'a karşı bu gece oynanacak olan 5. maçında da oynayamayacak olduğunu söyledi.



Herro'ya, takımla ve bireysel antrenmanlarında gösterdiği başarılı gelişmelere rağmen, bir Final karşılaşmasında oynayabilmek için doktorlar tarafından tıbbi onay alamamış durumda.



23 yaşındaki guard, ekibinin Milwaukee Bucks'a karşı playoff ilk turunda oynadığı ilk maçında elini kırdığından beri forma giyemiyordu.



Nuggets ekibi, şampiyonluk serisinde Heat'e karşı 3-1'lik üstünlüğe sahip ve tarihindeki ilk şampiyonluğunu ele geçirmeye bir galibiyet uzaklıkta.





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