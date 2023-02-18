Tuzlaspor'a stoper takviyesi

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor, deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan Ganalı stoper Philip Gameli Awuku'yu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Tuzlaspor'a stoper takviyesi
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18 Şubat 2023 16:50
Spor Toto 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan Ganalı stoper Philip Gameli Awuku'yu kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tuzlasporumuz, Yeni Malatyaspor'dan Philip Gameli Awuku ile anlaşmış olup, sezonun ikinci yarısında yarışın içinde olduğunu göstermek üzere adımlar atmaya devam etmektedir." denildi.

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