TFF 1. Lig'in 3. haftasında Tuzlaspor deplasmanda Menemen Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 5-2'lik skorla kazandı.



Tuzlaspor'a galibiyeti getiren goller, 24. ve 71. dakikalarda penaltıdan Erdem Özgenç, 36. dakikada Pucko, 60. dakikada İsmail ile 86. dakikad Thuram'dan geldi. Menemen Belediyespor'un sayılarını ise 31. dakikada penaltıdan Tayfun ile 90. dakikada Rasheed kaydetti.



Menemen Belediyespor'un forvet oyuncusu Sikiru Olatunbosun, 70. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından Menemen Belediyespor 3. maçından da galibiyet çıkaramayarak 1 puanda kalırken, Tuzlaspor ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana yükseldi.



TFF 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor evinde Bursaspor ile karşılaşacak, Menemen Belediyespor ise deplasmanda Balıkesirspor'a konuk olacak.



