Türkiye U20'nin rakibi Litvanya

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda çarşamba günü Litvanya ile karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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Türkiye U20'nin rakibi Litvanya
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16 Temmuz 2024 16:11
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Litvanya'yla karşılaşacak.

Polonya'nın Gdynia kentindeki Polsat Plus Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Türkiye, C Grubu'nu oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet alarak üçüncü sırada tamamladı.

D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Litvanya, 3 maçta 2 galibiyet elde etti.

Karşılaşmayı kazanan ekip, 18 Temmuz Perşembe günü çeyrek finalde İsrail-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

 
 
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