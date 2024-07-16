Türkiye U20'nin rakibi Litvanya

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Litvanya'yla karşılaşacak.
Polonya'nın Gdynia kentindeki Polsat Plus Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.
Türkiye, C Grubu'nu oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet alarak üçüncü sırada tamamladı.
D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Litvanya, 3 maçta 2 galibiyet elde etti.
Karşılaşmayı kazanan ekip, 18 Temmuz Perşembe günü çeyrek finalde İsrail-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Polonya'nın Gdynia kentindeki Polsat Plus Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.
Türkiye, C Grubu'nu oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet alarak üçüncü sırada tamamladı.
D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Litvanya, 3 maçta 2 galibiyet elde etti.
Karşılaşmayı kazanan ekip, 18 Temmuz Perşembe günü çeyrek finalde İsrail-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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