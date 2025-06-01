Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağında ilk gün tamamlandı

Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Mihalgazi Belediyesi katkılarıyla ilçede düzenlenen ilk gün yarışı, 7,4 kilometre uzunluğundaki parkurda 2 çıkış üzerinden gerçekleşti.



13 sporcunun 4 ayrı kategoride mücadele ettiği Sakarıılıca etabı, Mihalgazi Belediyesi önünden start aldı.



Yarışta "En İyi Çıkış Ödülü"nün sahibi, 4 dakika 43 saniye ve 41 salise ile Cem Yalın oldu. Takımlar birinciliğini ise Atış Motorsport elde etti.



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Kategori 1: Oğuz Alp Aral



Kategori 2: Kaan Sarıhan



Kategori 3: Engin Apaydın



Kategori 4: Burak Başlık



