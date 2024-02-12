Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - Başakşehir
Beşiktaş - Konyaspor
Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Karagümrük
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Beşiktaş - Konyaspor/Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Karagümrük/Trabzonspor - Başakşehir
Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - Başakşehir
Beşiktaş - Konyaspor
Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Karagümrük
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Beşiktaş - Konyaspor/Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Karagümrük/Trabzonspor - Başakşehir
Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.