Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2024 14:20
Son güncelleme 12 Şubat 2024 14:42
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. 

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Başakşehir
Beşiktaş - Konyaspor
Ankaragücü - Fenerbahçe 
Galatasaray - Karagümrük

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Beşiktaş - Konyaspor/Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Karagümrük/Trabzonspor - Başakşehir

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery