Türkiye Kupası maçları tek maç oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının statüsünde değişikliğe gidildiğini ve artık tüm maçların tek maç üzerinden oynanacağını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan takım, Avrupa Ligi'ne katılacak.
Süper Lig'i 3. ve 4. sırada bitiren takımlar, önümüzdeki sezon UEFA'nın başlatacağı 3. turnuva olan Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan takım, Avrupa Ligi'ne katılacak.
Süper Lig'i 3. ve 4. sırada bitiren takımlar, önümüzdeki sezon UEFA'nın başlatacağı 3. turnuva olan Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.