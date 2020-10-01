Türkiye Kupası maçları tek maç oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası maçları artık tek maç üzerinden oynanacak.

Haber; Sporx.com
Türkiye Kupası maçları tek maç oynanacak
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01 Ekim 2020 15:25
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının statüsünde değişikliğe gidildiğini ve artık tüm maçların tek maç üzerinden oynanacağını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan takım, Avrupa Ligi'ne katılacak.

Süper Lig'i 3. ve 4. sırada bitiren takımlar, önümüzdeki sezon UEFA'nın başlatacağı 3. turnuva olan Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.



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