Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun yeni başkanı Hüseyin Güler

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun olağan genel kurulunda başkanlığa Hüseyin Güler seçildi.



Federasyonun 6. olağan genel kurulu ve 7. olağan mali genel kurulu, Altınel Ankara Hotel'de yapıldı.



Seçime tek aday olarak giren Hüseyin Güler, kullanılan 158 oyun 155'ini alarak başkanlığa seçildi. Üç oy ise geçersiz sayıldı.



Güler başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Eser Cevahir, Ahmet Pehlivan, Harun Emirhan Ekşi, Kemal Aydın, Sait Safi, Ebru Mersinli Öğütmen, Erol Daldaban, İbrahim Delibaş, Soner Satı ve Muhammet Saymaz yer aldı.



Divan başkanlığını Erbil Yiğitbaş'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.



Federasyonun yeni başkanı Hüseyin Güler, yaptığı konuşmada, "Amacımız camiamıza, halk oyunlarına hizmet etmek, gençlere geleneğimizi, göreneğimizi anlatmak, göstermek. En temel kültürlerimizden biri halk oyunları. Bunu kendimize şiar edindik." dedi.



Yeni dönemde kurumsallaşmaya önem vereceklerini vurgulayan Güler, "Herkes vazifesini yapacak. Şimdi birlik zamanı, halk oyunlarına katkı verme zamanı. Kavgayı bırakacağız." diye konuştu



