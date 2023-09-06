Türkiye - Ermenistan maçı hakemi Orsato oldu

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Eskişehir'de oynayacağımız maçın hakemi belli oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Türkiye - Ermenistan maçı hakemi Orsato oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2023 16:06
A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Eskişehir'de oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 8 Eylül Cuma günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antonio Rapuano olacak. Müsabakada Paolo Valeri VAR, Aleandro Di Paolo ise AVAR olarak görev yapacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery