Türk Telekom, sahasında 20 sayı farkla kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 81-61 yendi.



Karşılaşmaya Dekker ve Wiltjer'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle hızlı bir giriş yapan Türk Telekom, 15-2'lik seri yakaladı. Rakibine kolay basket şansı tanımayan başkent ekibi, ilk periyodu 23-9 önde tamamladı.



İyi oyununu ikinci periyotta sürdüren ve 15. dakikada Samet Geyik'in basketiyle 20 sayılık (33-13) farka ulaşan Türk Telekom, soyunma odasına 43-21 üstün gitti.



Farkın açılmasıyla oyundan kopan rakibi karşısında rahat basketler bulmaya devam eden ve bir ara farkı 33 sayıya (68-35) kadar çıkaran başkent temsilcisi, üçüncü çeyreği 70-41 önde geçti.



Karşılaşmayı 81-61 kazanan Türk Telekom, 5. galibiyetini elde etti. Konuk ekip Pınar Karşıyaka ise 2. mağlubiyetini yaşadı.



Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Türk Telekom'dan Dekker oldu.



