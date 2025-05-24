Türk Telekom, play-inde Bursaspor'u geçti!

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 9-10. sıra eşleşmesinde Bursaspor Yörsan'ı 74-70 mağlup etti.
Türk Telekom, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile play-off bileti için karşılaşacak.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Çisil Güngör
Bursaspor Yörsan: Julius 10, Michineau 8, Grantham 13, Sardep David Mutaf 11, Gavrilovic 3, Brown 15, Sharma 7, Berkay Candan 2, Mehmet Atalan, Ömer Utku Al 1
Türk Telekom: Berkan Durmaz 2, Alexander 13, Bess 5, Hanlan 9, Smith 6, İsmet Akpınar, Brown 16, Emre Melih Tunca 10, Rados 9, Mahir Ağva, Makoundou 4
1. periyot: 21-12
Devre: 31-33
3. periyot: 50-48
Türk Telekom, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile play-off bileti için karşılaşacak.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Çisil Güngör
Bursaspor Yörsan: Julius 10, Michineau 8, Grantham 13, Sardep David Mutaf 11, Gavrilovic 3, Brown 15, Sharma 7, Berkay Candan 2, Mehmet Atalan, Ömer Utku Al 1
Türk Telekom: Berkan Durmaz 2, Alexander 13, Bess 5, Hanlan 9, Smith 6, İsmet Akpınar, Brown 16, Emre Melih Tunca 10, Rados 9, Mahir Ağva, Makoundou 4
1. periyot: 21-12
Devre: 31-33
3. periyot: 50-48
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