Türk takımları, üçüncülük mücadelesinde

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda dörtlü finale yükselen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Galatasaray, üçüncülük için karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Türk takımları, üçüncülük mücadelesinde
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06 Nisan 2022 15:22
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Galatasaray ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 7 Nisan Perşembe günü üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın Bourges kentinde düzenlenen Dörtlü Final'de, yarı final maçlarında rakiplerine mağlup olan iki Türk ekibi sahaya çıkacak.

Prado Spor Sarayı'ndaki mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.

Fransa'nın Tango Bourges ile İtalya'nın Umana Reyer takımları ise aynı salonda TSİ 21.00'de şampiyonluk maçı oynayacak.

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