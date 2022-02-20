Türk Hava Yolları, Bolu'ya set vermedi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları, Bolu'ya set vermedi
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20 Şubat 2022 18:21
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, İdil Naz Kanbur, Dilara Bağcı, Aneta, Özlem Güven, Lena (Çağla Salih, Ruban, Calderon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)

Türk Hava Yolları: Carlini, Orthmann, Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Polen Ünver, Ada Germen (Van Ryk, Aslı Kalaç, Bahar Toksoy Guıdetti, Dixon, Ceren Önal, İrem Çor, Özlem Tuğral, Cemre Erkul Janset, Kingdon Rishel)

Setler: 16-25, 17-25, 19-25

Süre: 73 dakika (23, 24, 26)

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