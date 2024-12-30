Türk basketbolunda 2024'te önemli başarılar elde edildi

Türk basketbolu, 2024 yılında milli takımlar, kulüp, başantrenör ve oyuncu düzeyinde önemli başarılar yakaladı.

AA'nın, Türk sporunda 2024 yılında yaşanan gelişmelere ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, basketbolda elde edilen başarılar ve önemli gelişmeler ele alındı.



A milli kadın ve erkek basketbol takımları, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün unutulmaz bir sezon yaşarken, Türk başantrenör Ergin Ataman ilk sezonunda Panathinaikos AKTOR'u THY EuroLeague şampiyonluğuna taşıdı.



Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek önemli bir başarı elde etti.



Türk basketbolunun yeni kalesi olma niteliği taşıyan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirilirken, Hidayet Türkoğlu yeniden TBF Başkanı seçilerek güven tazeledi.





Alperen Şengün, unutulmaz bir sezon yaşadı



NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, 2024'te sergilediği performansla göz kamaştırdı.



Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101 yendiği müsabakada 45 sayı atan Alperen, kariyer rekoru kırmayı başardı. Milli oyuncu, NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu olarak tarihe geçti.



Geçen sezon çıktığı 63 maçta 21,1 sayı, 9,3 ribaunt ve 5 asist ortalamalarıyla oynayan Alperen Şengün, all-star'ın kapısından döndü.



Milli basketbolcu, Houston Rockets ile ekim ayında 5 yıl için 185 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalayarak, organizasyonda en yüksek bedelli kontrat alan Türk oyuncu konumuna yükseldi.



Bu sezon da hız kesmeyen 22 yaşındaki basketbolcu, 3 kez "triple-double" yaparak adından söz ettirmeyi başardı.





Türkiye, kadınlarda ve erkeklerde Avrupa Şampiyonası bileti aldı



A milli kadın ve erkek basketbol takımları, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.



"Potanın Perileri" elemelerde oynadığı ilk 4 maçı kazanarak grup liderliğini garantiledi ve 11. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldı.



Elemelerde çıktığı ilk 4 müsabakanın 3'ünü kazanan "12 Dev Adam" ise 15'i üst üste olmak üzere 26. defa adını finallere yazdırdı.



Türkiye, 2025 yılında hem kadın hem de erkek basketbolunda Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak.





Ergin Ataman, Avrupa'da 6. kupasını kazandı



Türk başantrenör Ergin Ataman, Panathinaikos AKTOR'un başındaki ilk sezonunda THY EuroLeague şampiyonluğu yaşayarak önemli bir başarıya imza attı.



Avrupa'nın en başarılı başantrenörleri arasında kabul edilen Ataman, büyük beklentilerle göreve getirildiği Yunanistan temsilcisinde kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.



Ergin Ataman, yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen Panathinaikos'u 2023-2024 sezonunda THY EuroLeague şampiyonluğuna taşıdı. Avrupa Ligi'nde 13 yıl sonra zirveye çıkan Yunanistan ekibi, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde ligde de Olympiakos'a üstünlük kurarak şampiyonluk ipini göğüsledi.



A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan Ataman, Avrupa'da 6. kupasını kazandı.



Ergin Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası, Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası, Anadolu Efes ile Panathinaikos'un başında ise 2021, 2022 ve 2024'te THY EuroLeague şampiyonlukları elde etti.





Kadın basketbolunda Avrupa'nın bir numarası Fenerbahçe



Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon oldu.



Sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta ev sahibi ÇBK Mersin'i 89-80 yenerek finale yükseldi. Fenerbahçe, finalde ise Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımına 106-73 üstünlük kurarak turnuvada 2023'ün ardından 2024'te de kupayı müzesine götürdü.



FIBA Süper Kupa maçında ise Beşiktaş ile karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 79-63 galibiyetle ayrılarak art arda ikinci şampiyonluğunu elde etti.





TBF'de Hidayet Türkoğlu güven tazeledi



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.



Türkoğlu, 8 Ekim'de gerçekleştirilen kongrede rakibi Efe Aydan'a büyük üstünlük sağlayarak koltuğunu korudu. 2016'dan bu yana girdiği 3 seçimi de kazanan Hidayet Türkoğlu, 2028'e kadar görevini sürdürecek.



TBF'nin yönetim kurulunda Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer aldı.





Basketbol Gelişim Merkezi açıldı



Türk basketbolunun yeni kalesi olma niteliği taşıyan Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) açılışı, 29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.



Zeytinburnu'nda yaklaşık 70 dönüm araziye inşa edilen BGM, kapılarını Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasıyla açtı.



Salondaki ilk milli heyecan, 7 Kasım'da A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Romanya'yı ağırladığı maçla yaşandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı ise BGM'deki ilk sınavını, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan karşısında verdi.



BGM, Anadolu Efes ile Galatasaray'ın lig ve Avrupa'daki maçlarına da ev sahipliği yapıyor.





Türkiye'de kadınlarda ve erkeklerde şampiyon Fenerbahçe



Fenerbahçe'nin kadın ve erkek basketbol takımları, ligde 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı.



Uzun süredir ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne damga vuran Fenerbahçe Opet, üst üste 6. kez kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, 2024'te tüm kulvarlarda oynadığı 51 maçın 50'sini kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.



Fenerbahçe Beko ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonda ikinci defa şampiyonluk ipini göğüsledi.





Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda final oynadı



Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ikincilikle yetindi.



İngiltere temsilcisi London Lions ile İstanbul'da yaptığı finalin ilk maçını 75-68 kazanarak avantaj elde eden Beşiktaş, rövanşta sahadan 81-70 mağlup ayrılarak şampiyonluğu rakibine kaptırdı.



