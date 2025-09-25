Turgay Demir: 'Rafa Silva, sıcak bir ilgiyle kendine geldi'

Fotomaç spor yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.



"GOL YOKSA HER YER KARANLIKTIR"



"Dünyamız futbol ise güneşi goldür. Gol yoksa her yer karanlıktır, hiçbir 'güzelliği' göremezsiniz. Beşiktaş lig ve Avrupa'da atamadığı goller yüzünden kaosun içine düştü. Dün Kayseri'de bu kaos derinleşebilirdi, eğer iki haftadır suratı düşmüş olan Rafa Silva ile Sergen Yalçın hafta içi konuşmamış olsaydı. Rafa sıcak bir ilgiyle kendine geldi, hat-trick yaptı, maçı aldı, götürdü. Gol ve golcü bu kadar önemli, geri kalan her şey teferruattır" sözleriyle Portekizli yıldıza övgülerde bulundu.

Beşiktaş'ın oyununun dikkat çekici olduğunu belirten Turgay Demir,değerlendirmesinde bulundu.Genç oyuncu Emirhan için de bir parantez açan Demir,ifadelerini kullandı.Demir yazısının sonunda ise Oscar Wilde'den alıntı yaparak, Beşiktaşlı oyuncuların daha fazla değer görmesi gerektiğini söyledi: