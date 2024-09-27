Turgay Demir: "Avrupa'da bunu yapamazsın"

Turgay Demir, köşesinde Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi.

, Fotoğraf; AA
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Turgay Demir: 'Avrupa'da bunu yapamazsın'
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27 Eylül 2024 10:04
Son güncelleme 27 Eylül 2024 10:37
Turgay Demir, köşesinde Beşiktaş'ın Ajax'a kaybettiği mücadeleyi değerlendirdi.

"Ajax dünya devi mi!? Hayır! En iyilerinden biri Traore bizim Başakşehir'de yedek bekliyordu! 40 yaşında bir kaleci ve genç bir futbolcu topluluğundan oluşan, ezber oynayan ama öne, arkaya iyi koşan bir takım Ajax.

Biz, gençlik aşısı Mustafa'ya rağmen önde baskı kuramadık çünkü Gedson dışında basan yoktu. Rashica ve Rafa ayaklarına top gelmesini beklediler. Onana ayağındaki topları bile kullanamadı. Savunmamız ona keza. Dolayısıyla Ajax savunmasını hataya zorlayamadık. Onlar ise önde eksiksiz bir baskı uyguladılar ve bizi hataya zorladılar. Hikaye bu kadar basit. Durarak oynayamazsın…

"Avrupa'da başarı istiyorsan ayağına top beklemeyip topa gideceksin, arkadaşının en rahat pas verebileceği açıları bulacaksın, top sana gelmeden kime atacağına karar vereceksin, çok koşacaksın, çabuk oynayacaksın. D Ajax tüm bunları iyi yaptı, Beşiktaş yapamadı farkı da bu yarattı."

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