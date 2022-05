Tüm dünya koşamayanlar için koştu

Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Wings for Life World Run"ın Türkiye ayağı İzmir'de start aldı.



İzmir'de Kültürpark'tan start alan Wings for Life World Run 2022'de katılımcıların tüm dünyada aynı anda koşmaya başlamasından 30 dakika sonra, sabit hızla ilerleyen yakalama aracı sporcuları takip etmeye başladı.



Katılımcılar, Alsancak'tan Karşıyaka sahiline doğru gittikten sonra Sasalı Doğal Yaşam Parkı ve Kuş Cenneti'ni geçtikten sonra Menemen güzergahında yarış sürecek.



Yakalama aracının, yanından geçtiği koşucular için yarış sona erecek. Yakalama aracına en son yakalanan birer kadın ve erkek katılımcı yarıştığı parkurun birincisi, dünyanın farklı noktalarında aynı anda düzenlenen yarışta araca en son yakalanan katılımcılar ise global şampiyon ilan edilecek.



Dünya çapında yaklaşık 165 bin kişinin katıldığı etkinliğin İzmir'deki koşusunda Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı, Kübra Dağlı, Hazal Nehir, İsmail Can (isopowerr) Yerinde ve Bora Altıntaş'ın yanı sıra Müge Boz, Caner Erdeniz, Pelin Altan, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Cemre Gümeli, Müjde Uzman ve Ayşe Tolga gibi ünlü isimler de yer aldı.



Wings for Life World Run'a Aydın'dan tekerlekli sandalye ile katılan Hüseyin Esen, Aydın'ın Söke ilçesinden geldiğini, 2014'te geçirdiği trafik kazasının ardından boyun kırığına bağlı omurilik felci olduğunu söyledi. Öğretmen olduğunu kaydeden Esen, "Şu anda Aydın Söke Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapmaktayım. Arkadaşlarımla beraber hemen hemen her yıl katılıyordum. Pandemi sürecinde 2 yıl katılamadık." dedi.



Etkinlikte tekerlekli sandalye ve köpeğiyle yer alan Dilara Civanlı da organizasyona ilk kez katıldığını ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.





