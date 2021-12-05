İtalya Serie A'nın 16. haftası müthiş bir geri dönüşe sahne oldu.



Venezia ile Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona'yı karşı karşıya getiren mücadelede, Verona, ilk yarı 3-0 geride kapatmasına rağmen, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.



Mücadelede Verona'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Thomas Henry (kendi kalesine), 65. dakikada penaltıda Gianluca Caprari, 67. dakikada ve 85. dakikada Giovanni Simeone kaydetti.



Venezia'nın golleri ise 12. dakikada Pietro Ceccaroni, 19. dakikada ve 27. dakikada Thomas Henry'den geldi.



Öte yandan Venezia'nın ilk golünü atan Ceccaroni, karşılaşmanın 62. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Hellas Verona, iki maç aradan sonra kazandı ve puannı 23'e çıkardı. Venezia ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Verona bu kez kendi sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Venezia ise Juventus'u konuk edecek.





İLGİLİ VİDEO