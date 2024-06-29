TSYD Urla Havuzu'nda yüzme kursları başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Urla'daki olimpik yüzme tesislerinde her yıl düzenlediği yüzme kurslarında ilk dönem 1 Temmuz Pazartesi günü start alacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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TSYD Urla Havuzu'nda yüzme kursları başlıyor
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29 Haziran 2024 16:47
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Urla'daki olimpik yüzme tesislerinde her yıl düzenlediği yüzme kurslarında ilk dönem 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

1 Temmuz-26 Temmuz ve 29 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında iki farklı dönemde 4'er hafta düzenlenecek kurslarda çocuklar, pazartesi-çarşamba, salı-perşembe veya hafta içi 4 gün olmak üzere uzman eğitimcilerden yüzme öğrenecek. Lisanslı sporcuların antrenmanlarının yanı sıra ailelere de açık olan havuzda yetişkinlere özel bireysel yüzme kursları da verilecek.
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