TSYD Kupası'nda Başkent Derbisi!

Trendyol 1. ligde mücadele eden iki başkent takımı Ankaragücü ve Gençlerbirliği 57. TSY Ankara Şubesi Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TSYD Kupası'nda Başkent Derbisi!
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23 Temmuz 2024 16:56
Son güncelleme 23 Temmuz 2024 17:52
Trendyol 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 2 Ağustos Cuma günü Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası'nda karşılaşacak.

TSYD Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla oynanan özel futbol turnuvası olan organizasyonda, başkentin iki ekibi 2 Ağustos'ta Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İlk 1967'de oynanan ve bu yol 57. kez düzenlenecek TSYD Ankara Şubesi Kupası'nın biletleri 26 Temmuz Cuma günü Passolig üzerinden satışa çıkacak.

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