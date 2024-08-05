Takım



En ucuz kombine



En pahalı kombine



Fenerbahçe



9 bin



325 bin



Beşiktaş



11 bin



240 bin



Galatasaray



14 bin



112 bin 500



Bodrum FK



15 bin



90 bin



Trabzonspor



5 bin



50 bin



Çaykur Rizespor



1200



35 bin



Alanyaspor 1700 30 bin Göztepe



2 bin 200



28 bin



Konyaspor



800



25 bin



Antalyaspor



3 bin 500



20 bin



Samsunspor



3 bin



18 bin



Gaziantep FK



2 bin



10 bin



Hatayspor



1500



10 bin



Kayserispor



2 bin 250



9 bin 500



Eyüpspor



2 bin



7 bin 500



Adana Demirspor



1940



6 bin 500



Başakşehir



2 bin 500



6 bin



Sivasspor



1475



4 bin 360



Kasımpaşa



1500



2 bin





Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sunarken, sezonluk biletlerin en ucuzu 800, en pahalısı ise 325 bin lira fiyatıyla dikkati çekti.Fenerbahçe'de maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok, 325 bin liralık fiyatlarıyla, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda.Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, maraton alt H bloktan 25 bin lira karşılığında kombine bilet alırken, kale arkası biletleri 15 bin liradan, kale arkası öğrenci biletleri ise 9 bin liradan satıldı.En ucuz kombine kart ise Konyaspor tarafından satışa çıkarıldı. Yeşil-beyazlı ekip, kale arkası üst bilet fiyatını 800 lira olarak belirlerken, geçen yıl kombine kart sahibi olan taraftarlar, 1 Temmuz tarihine kadar bu biletlerini 600 lira karşılığında yeniledi.Konyaspor, kale arkası alt tribün bilet fiyatını 1000 lira olarak belirlerken, diğer tribünlerin sezonluk bilet fiyatları ise 2 bin ile 25 bin lira arasında değişiklik gösterdi.Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da geçen sezon kombine kartı bulunan taraftarların yüzde 97'si sezonluk biletlerini yeniledi.Sarı-kırmızılı kulüp, kale arkası kombinelerinin fiyatını 14 bin ile 16 bin liradan satışa çıkarırken, diğer tribünlerin bilet bedelini ise 32 bin 500 ile 112 bin 500 lira arasında belirledi.Galatasaray geçen yıl kombine fiyatlarını 6 bin lira ile 44 bin lira arasında satışa çıkarmıştı.Kuzey üst bloklar 11 bin, kuzey alt ve güney üst 12 bin, güney alt ise 13 bin liradan satışa çıkarıldı.Siyah-beyazlı kulübün en pahalı biletleri ise VIP 101 ile VIP 100 blokları oldu. VIP 101'den kombine almak isteyen taraftarlar 210 bin lira, VIP 100'den almak isteyenler ise 240 bin lira ödedi.Trabzonspor'da ise kombine bedeli 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.Bordo-mavili kulüp güney ve kuzey üst tribün biletlerini 5 bin liradan, platinium A-C tribünlerini 45 bin liradan, platinium B tribününü ise 50 bin liradan satışa çıkardı.Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe, Eyüpspor ve Bodrum FK, yeni sezon öncesinde kombine biletlerini satışa sundu.Göztepe; 2000-2008 arasında doğan öğrenciler için 900 liralık bilet çıkarırken, diğer tribünler için sezonluk bilet ücretleri ise 2 bin 200 ile 28 bin lira arasında değişiklik gösterdi.Ligin bir diğer yeni ekibi Eyüpspor ise kombine kartlar için 4 farklı bilet belirledi. Kale arkası 2 bin, açık tribün B blok 3 bin, açık tribün A blok 3 bin 500 ve kapalı D blok 7 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.İlk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından en pahalı kombine kart satan kulüp oldu.Trendyol Süper Lig'deki kulüplerin kombine bilet fiyatları şu şekilde:Not: Sıralamada, kulüplerin en pahalı kombine bileti dikkate alınmış, genel satış fiyatları üzerinden değerlendirme yapılmıştır.