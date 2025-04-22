Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ettiği haftada Fenerbahçe, Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alırken sarı-kırmızılı ekip puan farkını 5'e yükseltti.
- Sonuçlar
Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-3
Galatasaray-Sipay Bodrum FK: 2-0
Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: 3-1
Adana Demirspor-Trabzonspor: 0-1
Göztepe-Beşiktaş: 1-1
RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: 2-1
Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: 1-0
Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: 3-3
Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: 1-0
- Puan durumu
Ligde 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.
- 33. haftanın programı
25 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)
26 Nisan Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
27 Nisan Pazar:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
28 Nisan Pazartesi:
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)
Haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ettiği haftada Fenerbahçe, Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alırken sarı-kırmızılı ekip puan farkını 5'e yükseltti.
- Sonuçlar
Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-3
Galatasaray-Sipay Bodrum FK: 2-0
Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: 3-1
Adana Demirspor-Trabzonspor: 0-1
Göztepe-Beşiktaş: 1-1
RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: 2-1
Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: 1-0
Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: 3-3
Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: 1-0
- Puan durumu
Ligde 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|30
|24
|5
|1
|73
|29
|44
|77
|2.FENERBAHÇE
|30
|22
|6
|2
|77
|30
|47
|72
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|31
|15
|6
|10
|45
|37
|8
|51
|4.İKAS EYÜPSPOR
|31
|14
|8
|9
|48
|33
|15
|50
|5.BEŞİKTAŞ
|30
|13
|10
|7
|43
|31
|12
|49
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|30
|14
|6
|10
|49
|39
|10
|48
|7.TRABZONSPOR
|30
|11
|9
|10
|48
|36
|12
|42
|8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|30
|12
|6
|12
|40
|40
|0
|42
|9.KASIMPAŞA
|31
|10
|12
|9
|53
|55
|-2
|42
|10.GÖZTEPE
|30
|10
|10
|10
|47
|38
|9
|40
|11.TÜMOSAN KONYASPOR
|31
|11
|7
|13
|38
|43
|-5
|40
|12.ONVO ANTALYASPOR
|30
|11
|7
|12
|34
|53
|-19
|40
|13.BELLONA KAYSERİSPOR
|30
|9
|10
|11
|38
|49
|-11
|37
|14.ÇAYKUR RİZESPOR
|30
|11
|4
|15
|36
|49
|-13
|37
|15.CORENDON ALANYASPOR
|30
|9
|7
|14
|33
|43
|-10
|34
|16.SİPAY BODRUM FK
|31
|9
|7
|15
|23
|35
|-12
|34
|17.NET GLOBAL SİVASSPOR
|31
|8
|7
|16
|41
|53
|-12
|31
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|30
|4
|7
|19
|32
|57
|-25
|19
|19.ADANA DEMİRSPOR
|30
|2
|4
|24
|26
|74
|-48
|-2
- 33. haftanın programı
25 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)
26 Nisan Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
27 Nisan Pazar:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
28 Nisan Pazartesi:
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)