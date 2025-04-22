Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol Süper Lig'de görünüm
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22 Nisan 2025 02:16
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ettiği haftada Fenerbahçe, Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alırken sarı-kırmızılı ekip puan farkını 5'e yükseltti.

- Sonuçlar

Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-3

Galatasaray-Sipay Bodrum FK: 2-0

Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: 3-1

Adana Demirspor-Trabzonspor: 0-1

Göztepe-Beşiktaş: 1-1

RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: 2-1

Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: 1-0

Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: 3-3

Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: 1-0

- Puan durumu

Ligde 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 30 24 5 1 73 29 44 77
2.FENERBAHÇE 30 22 6 2 77 30 47 72
3.REEDER SAMSUNSPOR 31 15 6 10 45 37 8 51
4.İKAS EYÜPSPOR 31 14 8 9 48 33 15 50
5.BEŞİKTAŞ 30 13 10 7 43 31 12 49
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 30 14 6 10 49 39 10 48
7.TRABZONSPOR 30 11 9 10 48 36 12 42
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 30 12 6 12 40 40 0 42
9.KASIMPAŞA 31 10 12 9 53 55 -2 42
10.GÖZTEPE 30 10 10 10 47 38 9 40
11.TÜMOSAN KONYASPOR 31 11 7 13 38 43 -5 40
12.ONVO ANTALYASPOR 30 11 7 12 34 53 -19 40
13.BELLONA KAYSERİSPOR 30 9 10 11 38 49 -11 37
14.ÇAYKUR RİZESPOR 30 11 4 15 36 49 -13 37
15.CORENDON ALANYASPOR 30 9 7 14 33 43 -10 34
16.SİPAY BODRUM FK 31 9 7 15 23 35 -12 34
17.NET GLOBAL SİVASSPOR 31 8 7 16 41 53 -12 31
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 30 4 7 19 32 57 -25 19
19.ADANA DEMİRSPOR 30 2 4 24 26 74 -48 -2
NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.

- 33. haftanın programı

25 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

27 Nisan Pazar:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

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