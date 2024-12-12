Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, Cuma günü oynanacak iki maçla start alıyor. Haftanın kapanışında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor
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12 Aralık 2024 13:50
Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, cuam günü oynanacak 2 maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakalarında cuma günü Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor'u konuk ederken Kasımpaşa ise ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. haftanın maç programı şöyle:

13 Aralık Cuma:

20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Grey Beton Bodrum)

20.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

14 Aralık Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Gain Park)

15 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Mersin)

16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

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