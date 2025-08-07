07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
0-252'
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
1-138'
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
1-136'
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
0-050'
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
1-07'
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Müsabakalar 8-11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

07 Ağustos 2025 19:02
Haber: AA, Fotoğraf: sivasspor.org.tr
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun birinci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:



21.30 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu

9 Ağustos Cumartesi:

19.00 Erzurumspor FK-Sivasspor: Fatih Tokail

19.00 İstanbulspor-Serikspor: Yusuf Adnan Kendirciler

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer: Turgut Doman

21.30 Atakaş Hatayspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Melih Aldemir

10 Ağustos Pazar:

16.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor: Alpaslan Şen

19.00 Boluspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Egemen Artun

21.30 Arca Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Faruk Turtay

21.30 Bodrum FK-Pendikspor: Mehmet Ali Özer

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Esenler Erokspor-Adana Demirspor: Erdem Mertoğlu

