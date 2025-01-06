Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış mücadelesinde Sakaryaspor ile Gençlerbirliği golsüz berabere kaldı.
Zirve mücadelesi veren Teksüt Bandırmaspor'un Manisa FK'ye 3-2 yenildiği haftada Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 mağlup eden Kocaelispor, takipçisiyle puan farkını 5'e çıkararak ilk sıradaki yerini korudu.
Sezonun 18. haftasında oynanan 4 müsabakada gol sesi çıkmadı.
Maçlarda alınan sonuçlar, puan durum ve 19. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar:
Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-0
Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-0
Yeni Malatyaspor-Boluspor: 2-4
MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: 2-0
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-2
Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK: 0-0
Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: 2-3
Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor: 4-0
Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
Sakaryaspor-Gençlerbirliği: 0-0
Maç programı:
10 Ocak Cuma:
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor (Pendik)
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Iğdır Şehir)
16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü (Diyarbakır)
12 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyayspor (Eryaman)
13 Ocak Pazartesi:
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Çorum Şehir)
20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
Haftanın kapanış mücadelesinde Sakaryaspor ile Gençlerbirliği golsüz berabere kaldı.
Zirve mücadelesi veren Teksüt Bandırmaspor'un Manisa FK'ye 3-2 yenildiği haftada Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 mağlup eden Kocaelispor, takipçisiyle puan farkını 5'e çıkararak ilk sıradaki yerini korudu.
Sezonun 18. haftasında oynanan 4 müsabakada gol sesi çıkmadı.
Maçlarda alınan sonuçlar, puan durum ve 19. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar:
Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-0
Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-0
Yeni Malatyaspor-Boluspor: 2-4
MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: 2-0
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-2
Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK: 0-0
Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: 2-3
Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor: 4-0
Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
Sakaryaspor-Gençlerbirliği: 0-0
Maç programı:
10 Ocak Cuma:
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor (Pendik)
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Iğdır Şehir)
16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü (Diyarbakır)
12 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyayspor (Eryaman)
13 Ocak Pazartesi:
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Çorum Şehir)
20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)