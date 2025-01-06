Trendyol 1. Lig'de görünüm

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Kocaelispor, takipçisi Teksüt Bandırmaspor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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06 Ocak 2025 23:40
Trendyol 1. Lig'de 18. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Sakaryaspor ile Gençlerbirliği golsüz berabere kaldı.

Zirve mücadelesi veren Teksüt Bandırmaspor'un Manisa FK'ye 3-2 yenildiği haftada Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 mağlup eden Kocaelispor, takipçisiyle puan farkını 5'e çıkararak ilk sıradaki yerini korudu.

Sezonun 18. haftasında oynanan 4 müsabakada gol sesi çıkmadı.

Maçlarda alınan sonuçlar, puan durum ve 19. haftanın programı şöyle:


Sonuçlar:

Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-0

Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-0

Yeni Malatyaspor-Boluspor: 2-4

MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-2

Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK: 0-0

Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: 2-3

Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor: 4-0

Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Sakaryaspor-Gençlerbirliği: 0-0


Maç programı:

10 Ocak Cuma:

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor (Pendik)

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Iğdır Şehir)

16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü (Diyarbakır)

12 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyayspor (Eryaman)

13 Ocak Pazartesi:

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Çorum Şehir)

20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

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