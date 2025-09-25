Trendyol 1. Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
27 Eylül Cumartesi:
16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK: Melih Kurt
28 Eylül Pazar:
16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK: Fevzi Erdem Baş
16.00 İstanbulspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Serikspor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır
19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor: Turgut Doman
29 Eylül Pazartesi:
14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor: Emre Kargın
17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Pakkan
20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor: Hakan Ülker
20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer: Furkan Aksuoğlu