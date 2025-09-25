25 Eylül
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı

TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın kritik maçlarında Hakan Ülker, Furkan Aksuoğlu ve Turgut Doman düdük çalacak.

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
 
27 Eylül Cumartesi:
 
16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Ali Metoğlu
 
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK: Melih Kurt
 
28 Eylül Pazar:
 
16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK: Fevzi Erdem Baş
 
16.00 İstanbulspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu
 
19.00 Serikspor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır
 
19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor: Turgut Doman
 
29 Eylül Pazartesi:
 
14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor: Emre Kargın
 
17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Pakkan
 
20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor: Hakan Ülker
 
20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer: Furkan Aksuoğlu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
