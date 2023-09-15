Transfer yasağı kalktı, ilk transfer geldi!

Transfer yasağı bulunan Kayserispor'da müjdeli haber başkan Ali Çamlı'dan geldi.



Ali Çamlı, kulübün sosyal medya hesabından transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.



Çamlı açıklamasında, "Transfer tahtamız açıldı. Her şey Kayserispor için, hayırlı ve uğurlu olsun. Yola devam. Kayserispor'u ayağa kaldırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



İLK TRANSFER HASAN ALİ



Sarı kırmızılı takım, eski oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile her konuda anlaşmaya vardı. Başarılı sol bek Ankaragücü'nde istediği performansı sahaya yansıtamamıştı.



Bununla birlikte 2012'de Kayseri'den ayrılan Hasan Ali, 11 yıl sonra eski takımına geri döndü.



