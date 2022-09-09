Transfer döneminde Twitter'da en çok konuşulan futbolcu Dele Alli

Futbolda birinci transfer ve tescil döneminde hakkında en çok konuşulan futbolcu Dele Alli oldu.



Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü yıldızların geldiği "yaz transfer dönemi", sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olarak dikkati çekti.



Dün gece itibarıyla Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer sezonu sona erdi. Taraftarlar, transfer sezonu boyunca yaşadığı heyecanı, duygularını ve görüşlerini Twitter üzerinden paylaştı. Bu dönemde Türkiye'de futbolla ilgili 27 milyona yakın tweet atıldı.



Futbolcu açısından yapılan değerlendirmede Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli'nin transferinin duyurulduğu tweetler en çok etkileşimi aldı.



Geçen sezonu istediği gibi geçiremeyen Beşiktaş, bu dönemde Premier Lig'den yaptığı transferlerle dikkati çekti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dele Alli, Türkiye'de Cristiano Ronaldo'dan bile fazla konuşuldu.



Beşiktaş'ın Twitter hesabının bir video ile Dele Alli'nin transferini duyurduğu tweet, bu dönemin en çok retweet alan paylaşımı oldu.



Beşiktaş'ın bir başka transferini duyurduğu Gedson Fernandes tweeti, Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'ya "hoş geldin" dediği tweet, en çok etkileşim alan mesajlar arasına girdi.



Galatasaray'ın transfer sezonunun bitmesine saatler kala ardı ardına açıkladığı transferler de büyük bir etkileşimi çok kısa sürede aldı.





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