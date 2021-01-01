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Trae, kendisine tüküren taraftar için: "İğrençti..."

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, geçtiğimiz Çarşamba günü Madison Square Garden'da kendisine bir New York Knicks taraftarının tükürmesi durumunu "iğrenç" bulduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, geçtiğimiz Çarşamba günü Madison Square Garden'da kendisine bir New York Knicks taraftarının tükürmesi durumunu "iğrenç" bulduğunu söyledi.

Young, dün gece Knicks'e karşı oynanan 3. maç öncesinde yapılan bir röportaj sırasında, şu ifadeleri kullandı:

"Videoyu gördüm ve iğrençti. Bir şeyler söyleyen taraftarlara kızmam, o başka bir konu. Ama tükürmek gibi şeyler, hiçbir arenada ve ortamda uygun şeyler değildir."

Knicks, Young'a tüküren seyirciyi arenadan süresiz olarak menetmiş ve bireyin davranışını "asla kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.


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