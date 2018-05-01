Trabzonspor'dan Burak Yılmaz için açıklama

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, gelecek sezon transfer konusunda izleyecekleri yola ilişkin olarak, "Çok oyuncu değil, yararı, değeri olan oyuncular üzerinde duruyoruz. Bu yönde kendi kaynaklarımızdan da bir tamamlamanın iyi sonuç vereceği umudunu taşıyoruz." dedi.Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılmasının, prestij ve bundan sonraki hamleleri yapması doğrultusunda önemli olduğunu belirterek, "Yetersizlikler içinde bir yeterlilik kazanmasıdır. Bu yolun doğru uygulamalar sonucunda yeni, daha güvenli ve başarılı yollar açacağına da inanıyorum." diye konuştu.Antalyaspor ile zor bir maç oynadıklarını ifade eden Sümer, "Galibiyet almanın yanında, kendi kaynaklarımızdan katılan oyuncuların performansı ve devamlılığı yönünden de çok iyi ve yararlı bir müsabaka oldu. Bize gelecek konusunda iyi bir ışık verdiğini söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.Sümer, Antalyaspor maçında Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado'nun sakatlığında kaleyi koruyan Uğurcan Çakır'ın performansına ilişkin olarak, şunları kaydetti:"Uğurcan, bizim daha önceki görevimiz sırasında dahil ettiğimiz bir kardeşimiz. Geldiği zaman bile dikkat çekti. Küçük yaşına rağmen almak isteyen kulüpler vardı, vermedik ben onu tatile gönderdim. Onunla ilgili Onur'la ve onu çalıştıran antrenörlerle konuştuğumda her biri, iyi bir kaleci olma yönünde işaretleri taşıdığını belirttiler. 'Olma' diyorum çünkü deneyim değerinden mahrum olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Son maçta gördüğümüzde öz güven olarak çok ciddi problemleri yok. Teknik beceresi yani sadece elle değil, top tekniğinde de iyi. Bizim zaman zaman ileride oynamasını bile arzu ettiğimiz bir yavrumuz."Uğurcan'ın gelişeceğine inandıklarını vurgulayan Sümer, şöyle devam etti:"Şu haliye çok hazır olduğunu söylemek de doğru değil, çok iyi bir görüntü vermesine rağmen. Gelişeceğini düşünüyorum. Onur da çok başarılı bir kaleci. Onur'un da ona çok katkısı olduğunu düşünüyorum hem hazırlama hem de destek verme konusunda. Uyarılar ve çalışmalar konusunda çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Zaten kendi ifadeleri de bunu doğruluyor. Bu yönüyle de baktığımızda güzel bir kaleci ilişkileri ve devamlılığı söz konusu. Şartlara göre sözleşmesiyle ilgili değerlendirmeler yapılacak. Trabzonsporlu olması onu istismar konusunda bir gerekçe olamaz. Bu yanlışları çoğunlukla yapıyoruz, bunlardan kurtulmalıyız ancak bir özverinin de bu konuda düşünülmesi gerekir."Sümer, kulübe yapılan bağışlar ve transfer konusunda ise, "Bu bağışlar tabii ki Trabzonspor'un mevcut yönetimini doğru hamleler ve yatırımlar yapabileceği inancının bir göstergesidir. 'Katkı yapıyoruz, sizin de doğru yapacağınıza inanıyoruz' sonucu çıkıyor. Buna, bu tarafıyla baktığımızda bağışın kendi değerinden daha fazla bir değer ürettiğini düşünüyorum. Bu güvene camia olarak müthiş bir ihtiyaç vardı. Bu güvene ve sorumluluğuna uygun olarak yatırımlar ve bir kısım çalışmalar yapma durumu var. Kabul etmek gerekir ki en önemli çalışma transferle ilgili olandır." dedi.Sportif başarıya yapılacak yatırımın önemli olduğunun altını çizen Sümer, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunun için de bir oyuncunun kariyerine değil, Trabzonspor'un hem mevcut durumunu iyi bilmemiz hem bize göre uygunluk değerine göre karar vermemiz hem de maliyetinin uygunluğu söz konusu. Böyle oyuncular katacağız. Çok oyuncu değil, yararı, değeri olan oyuncular üzerinde duruyoruz. Bu yönde kendi kaynaklarımızdan da bir tamamlamanın iyi sonuç vereceği umudunu taşıyoruz. Çünkü o oyuncular daha iyi değerlendirilmeye muhtaç, biraz yalnızlık yaşadıklarını düşünüyorum. Bu oyuncularımızın değerini ortaya çıkartacağız. Oyuncu alımında ihtiyacı da iyi tespit etmemiz lazım. Aynı yere böyle birkaç oyuncu katma gibi bir lüksümüz yok. Yeterince oyuncu, değerince oyuncu ve devamlılığı da dikkate alacağız."Sümer, Burak Yılmaz'ın, Antalyaspor maçı sonrası, "Belki de artık gitme zamanım geldi." şeklindeki açıklamaları üzerine şunları dile getirdi:"Burak ile konuşmak gerekir. Bu konudaki bir takım izlenimlerini dile getiriyor. Burak ile bu konuda resmi olarak bir belirleme yok. Dıştaki bir kısım etkileri ve olaylardan çıkardığı bir sonuçla konuşuyor. Burak ile ciddi ciddi konuşmak lazım. Olayı hem Burak'ın kendi yaklaşımına uygun hem de kulübün yararına olacak şekilde müşterek bir karara taşımak lazım. Şu ana kadar böyle bir görüşme ve temas olmadı."Özkan Sümer, bir gazetecinin "Sezon sonunda teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi bitiyor. Bir belirsizlik var. Teknik direktör sorunu hemen lig bitiminde çözülecek mi?" sorusu üzerine, şu görüşleri paylaştı:"Teknik direktör sorunu hemen çözülür gibi bir beklenti içinde değiliz. Çok ciddi bir olaydır. Mevcut hocamızın ayrılması meselesi daha henüz netleşmiş değil, görevdedir. Etik olarak ta zaten 'sen gideceksin' diyemezsin. Hocamız çalışıyor, hedefi var. O hedefi tutturma yönünde bir gayreti var. Biz de ona saygı duyuyoruz. Her şeyiyle beraber kendi düşüncemiz de anlayışımız da böyle bir boşluk olur ise doldurma yönünde ne yapabileceğimiz konusunda bir hazırlığımız da var ama bu yönde hiç kimseyle bir temasımız yok."Kulüpten ayda 90 bin lira ücret aldığı yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin Sümer, "Bunlar bir iftira niteliğinde olan şeylerdir. Biz bir kere, yaptığımız işe bir bedel biçmiş değiliz. Yönetim kurulu da bir değerlendirme yapmış değil. Çok iyi niyetle, karşılıklı olarak bir hizmeti yerine getirme yönünde bir anlayış ve bir anlaşma düşünce bağlamında gelişmiştir." şeklinde konuştu.Sümer, maddi konuların konuşulmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Trabzonspor'a hizmet konusunda ve Trabzonspor'un bizim bilgimiz, ilgimiz ve ilişkimiz yönünde tamamlayıcılık ve bir katılımcılık etkileri yönünde bir kabullenme var. Bunun dışında herhangi bir ücret, şart belirleme gibi öyle bir şey söz konusu olmamıştır. Onun dışında bizim ücret alma ya da almama konusundaki değerimizi kimler belirliyor? Neye göre belirliyor? Ne yazık ki bizim yapmaya çalıştığımız işle ilgili hiçbir bilgisi, birikimi olmayan insanlar bir değer biçmek kadar böyle hiç hoş olmayan bir davranış ve anlayış içindeler. Bu da Trabzonspor'a zarar verebilecek bir etkiye dönüşüyor."