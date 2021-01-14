Trabzonspor'dan Adolfo Gaich harekatı

rabzonspor'un CSKA Moskova'dan Adolfo Gaich için bir teklifte bulunduğu bildirildi.

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Trabzonspor'dan Adolfo Gaich harekatı
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14 Ocak 2021 11:41
Sezon başında kadroya katılan Afobe ve Plaza'dan verim alamayan, Djaniny'den de tam anlamıyla memnun olmayan Trabzonspor mutlaka bir forvet almak istiyor.

Trabzonspor sezon başında Leipzig'e transfer olan eski golcüsü Alexander Sörloth'un boşluğunu doldurmakta sıkıntı yaşamıştı. Forvet hattına yeni bir isim eklemek isteyen Trabzonspor'un CSKA Moskova'dan Adolfo Gaich için bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Rus basınında çıkan habere göre Trabzonspor, Adolfo Gaich'in 1.5 yıllığına kiralanması adına kulübü CSKA Moskova'ya resmi teklifini iletti. CSKA Moskova, sezon başında 21 yaşındaki Arjantinli golcüyü 8.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.



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