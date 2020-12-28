Trabzonspor'da tepki: "Çok ağır hakaretler var"

Trabzonspor, bazı oyuncuların eşlerine ahlaksız mesajlar yazıldığını belirterek tepki gösterdi ve hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da tepki: 'Çok ağır hakaretler var'
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28 Aralık 2020 17:03
Trabzonspor, Galatasaray maçının ardından oyuncuların eşlerine sosyal medya üzerinden ahlaksız mesajlar atıldığını belirterek hukuki işlemlere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor'un açıklamasında, "Galatasaray karşılaşması sonrası bazı futbolcularımızın eşlerine, sosyal medya hesaplarından hoş olmayan, ahlakla ve insanlıkla bağdaşmayan cümleler kullanılarak çok ağır hakaretler edilmiştir. Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki; futbolcularımız ve aileleri kulübümüzün en değerlileridir. Saygı çerçevesi içerinde yapılan eleştirinin her türlüsüne açığız. Ancak taraftar kisvesi altında insanlık dışı kelimeler kullanarak, oyuncularımıza ve eşlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Bu olayları şiddetle kınadığımızı belirtirken, hukuk birimimizin söz konusu hesapları tespit ederek kanuni işlemlere başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.


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