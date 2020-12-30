Sezon başında İspanyol ekibi Valladolid'den iki yıllığına kiralanan Stiven Plaza hayal kırıklığı yaratmıştı.



Hem sık sık sakatlıklarla boğuşması hem de şans bulduğunda değerlendirememesi sonrasında kadro dışı bırakılan Ekvadorlu forvet için karar verildi. Abdullah Avcı, 21 yaşındaki oyuncuyu kesin olarak kadroda düşünmediğini belirtirken, yönetimin de genç futbolcunun sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı gelen haberler arasında.





