Trabzonspor yabancı oyuncularına veda edecek!

Transfer döneminde güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda istenen yabancı oyuncuların alınabilmesi için mevcut kadrodan en az yedi yabancı futbolcunun gönderilmesi gerekiyor.

calendar 05 Haziran 2025 08:47 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 08:49
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor yabancı oyuncularına veda edecek!
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Bordo mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda en az beş yabancı oyuncu almayı planlıyor.

TFF'nin belirlediği 12+2 kuralı yönetimi zorluyor. 14 yabancısı bulunan Trabzonspor, 2003 ve sonrası doğumlu genç oyuncuya sahip olmadığı için 12+2 yabancı kontenjanını tam kullanamıyor.

EN AZ 5 YABANCI TRANSFERİ!

Mevcut durumda yönetimin en az iki yabancıyı göndermesi şart. Ancak Fatih Tekke'nin isteğiyle bir forvet, iki orta saha, bir kanat ve bir stoper olmak üzsere en az beş yabancı transferi düşünülüyor. Bu da kadrodaki yabancılardan en az yedisiyle yolların ayrılması anlamına geliyor. Mendy, Malheiro, Batagov ve Dragus'a teklifler var. Sözleşmesi süren Savic ve Visca ayrılmayacaklarını ifade etti. Lundstram'ın da ayrılmaya niyeti yok. Nwakaeme'de ise kararsızlık yaşanıyor.

 



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