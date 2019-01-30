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Trabzonspor ve Ümraniyespor eşleşmeyi yorumladı

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal: "Hedeflerimizden biri olan Türkiye Kupası'na ulaşmak için Ümraniyespor'u da elememiz gerekiyor" derken Ümraniyespor Kulübü Başkanı Recep Yoğurtçu: "Çeyrek finaldeyiz ve Trabzonspor ile karşılaşacağız. En iyi kadromuzla çıkıp maçımızı oynayacağız" dedi.

Kaynak: AA
Trabzonspor ve Ümraniyespor eşleşmeyi yorumladı
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30 Ocak 2019 16:41
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşen Spor Toto Süper Lig temsilcisi Trabzonspor ile Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor'un temsilcileri kurayı değerlendirdi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekiminden sonra açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi.

Ümraniyespor'un iyi bir takım olduğuna değinen Uzunal, "Ümraniyespor gibi genç, dinamik ve güçlü bir ekiple karşılaşacağımız için mutluyuz. Hedeflerimizden biri olan Türkiye Kupası'na ulaşmak için Ümraniyespor'u da elememiz gerekiyor. İnşallah hak edenin kazanacağı bir müsabaka olur." diye konuştu.

Bordo-mavili kulübün yöneticisi, genç bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak, "Gençlerle mücadele ediyoruz. Takımımızdaki sakatlıklardan dolayı gençlere önem gösterdik. Üstün başarı ve özveri ile oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

 Başkan Yoğurtçu: "En iyi kadromuzla çıkıp maçımızı oynayacağız"

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Recep Yoğurtçu, son 16 turunda Fenerbahçe'yi elediklerini, çeyrek finalde de Trabzonspor karşısında en iyi kadrolarıyla mücadele edeceklerini kaydetti.

Kura çekiminin iki takıma da hayırlı olması temennisinde bulunan Yoğurtçu, "Bizim için biraz daha zor. 1. Lig takımı olduğumuz için kadromuz geniş değil. Kupa ve lige aynı kadro ile devam ediyoruz. Haftada 2 maç bizi zorluyor. Çeyrek finaldeyiz ve Trabzonspor ile karşılaşacağız. En iyi kadromuzla çıkıp maçımızı oynayacağız." şeklinde görüş belirtti.

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