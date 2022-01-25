Trabzonspor'un rekorlarla şampiyonluk koşusu

Süper Lig'in Fırtına'sı, kasırgaya dönüştü… Bir maçı eksik en yakın rakibi Konyaspor'un 9 puan önünde 54 puanla lider olan bordo-mavililer, en çok galibiyet alan (16), en fazla puan toplayan (54), Alanya ile birlikte en fazla gol atan (41) ve en iyi averaja sahip (24) takım durumunda. 17 gol yiyen Trabzonspor, Konyaspor'un (16) ardından bu alanda da ikinci sırada.



Bordo-mavililer, bu sezon İstanbullular'a yenilmedi. 3 Büyükler karşısında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kasımpaşa'yı 1-0, Karagümrük'ü 2-0 yendi. Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı.

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