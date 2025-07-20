20 Temmuz
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
20 Temmuz
Nizhny Novgorod-FC Krasnodar
15:30
20 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FC Rostov
18:00
20 Temmuz
FK Akhmat-Kazan
20:30
20 Temmuz
Vejle Boldklub-Randers FC
15:00
20 Temmuz
Soenderjyske-AGF
17:00
20 Temmuz
FC Midtjylland-OB
19:00
20 Temmuz
Broendby IF-Silkeborg
21:00
20 Temmuz
Vaalerenga-FK Haugesund
15:30

Trabzonspor'un rakibi Zob Ahan Esfahan

Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan Esfahan ile bugün 17.00'de karşı karşıya gelecek.

calendar 20 Temmuz 2025 10:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un rakibi Zob Ahan Esfahan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan Esfahan ile karşı karşıya gelecek.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak müsabaka bugün TSİ 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Trabzonspor, önceki hazırlık karşılaşmasında Araz Nahçıvan'a 3-2 mağlup olmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.