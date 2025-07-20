Trabzonspor'un rakibi Zob Ahan Esfahan

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan Esfahan ile karşı karşıya gelecek.
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak müsabaka bugün TSİ 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Trabzonspor, önceki hazırlık karşılaşmasında Araz Nahçıvan'a 3-2 mağlup olmuştu.
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak müsabaka bugün TSİ 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Trabzonspor, önceki hazırlık karşılaşmasında Araz Nahçıvan'a 3-2 mağlup olmuştu.