Trabzonspor'un genç kalecisine alkış!

Uğurcan Çakır'ın şok sakatlığında Galatasaray derbisinde kaleyi Muhammet Taha Tepe korumuştu.



Genç eldiven Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'nun iki net pozisyonunda kalesinde devleşmişti.



Başta Galatasaray kalecisi Fernando Muslera olmak üzere hem Galatasaraylılar hem de takım arkadaşları maç sonunda 21 yaşındaki eldiveni tebrik etti. Yerel basın da ona övgü dolu sözler sarfedildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ