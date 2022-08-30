Trabzonspor'un genç kalecisine alkış!

Trabzonspor'un Galatasaray ile evinde oynadığı maçta kritik kurtarışlara imza atan Muhammet Taha Tepe, büyük alkış aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un genç kalecisine alkış!
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30 Ağustos 2022 13:25
Uğurcan Çakır'ın şok sakatlığında Galatasaray derbisinde kaleyi Muhammet Taha Tepe korumuştu.

Genç eldiven Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'nun iki net pozisyonunda kalesinde devleşmişti.

Başta Galatasaray kalecisi Fernando Muslera olmak üzere hem Galatasaraylılar hem de takım arkadaşları maç sonunda 21 yaşındaki eldiveni tebrik etti. Yerel basın da ona övgü dolu sözler sarfedildi.

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