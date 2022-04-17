Trabzonspor'un duble hesabı

Son maçında Karagümrük ile 1-1 berabere kalan ve son 4 karşılaşmadan galibiyet alamayan Trabzonspor, finali çifte kupa ile yapmak için işi hızlandırdı.



Ligde zafere ulaşmak için sadece 4 puana ihtiyacı bulunan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da işi şansa bırakmak istemiyor. Kayserispor ile salı günü oynayacakları maçtan başarıyla ayrılmak isteyen Trabzonspor hem lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine taşımayı amaçlıyor.



Son dönemde takım ve Teknik Direktör Abdullah Avcı üzerindeki stres belirgin bir hal alırken, bazı eleştiriler de beraberinde gelmişti. Ancak bordo-mavili yönetimde Avcı'ya destek oldukça fazla... Asbaşkan Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avcı'nın fotoğrafını paylaşarak "Seninle şampiyonluklar yaşayacağız" diye yazdı.



19 Nisan Salı günü oynanacak Kayserispor karşılaşmasında, avantaj yakalamak isteyen Abdullah Avcı'nın, Karagümrük maçına göre bazı değişikliklere gideceği öğrenildi. Başarılı teknik adamın, özellikle savunmaya dokunuşta bulunacağı, sol beke Puchacz ya da İsmail Köybaşı'nın geçeceği, stoperde ise Denswil'in görev yapacağı vurgulandı.



Avcı'nın bu karşılaşma için Bakasetas'ı kenarda tutarak, Siopis'e şans vereceği, her maçta görev aldığı için oldukça yorulan Visca'nın yerine de Yusuf Erdoğan'ın forma giyeceği ifade edildi. Kalede de Uğurcan dinlendirilecek, Erce'ye görev verilecek.Bu arada son karşılaşmada sakatlanan Hüseyin Türkmen'in de 2 ile 4 hafta arasında takımdan ayrı kalacağı belirtildi.



Yedek kulübesi gibi otobüs durağı



Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilginç bir otobüs durağı çalışması başlattı.



Kentin, "Meydan" olarak anılan kısmına konularak başlatılacak olan sporcu otobüs duraklarının, şehrin çeşitli kesimlerinde bulunacağı dile getirildi. Tasarımlar arasında, Trabzonspor yedek kulübesi, Uğurcan Çakır'ın kalesi ve Trabzonlu şampiyon boksör Busenaz Sürmeneli'nin bulunduğu ring gibi temalar bulunuyor.



