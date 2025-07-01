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Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Onuachu, çarşamba günü Trabzon'da

Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaşırken, oyuncunun çarşamba akşamı Trabzon'a geleceği öğrenildi.

calendar 01 Temmuz 2025 15:42 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 15:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Onuachu, çarşamba günü Trabzon'da
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Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaşırken, oyuncunun yarın akşam Trabzon'a geleceği öğrenildi.

İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'da bir sezon geçiren oyuncu bir yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili formayı giyinecek.

Bordo-mavili formayla 2023-24 sezonunda gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcünün, çarşamba akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Onuachu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. 2.01 cm boyundaki deneyimli santrfor, 2023-2024 sezonunda bordo-mavili formayla Süper Lig'de 25 maça çıkarken 17 gole imza attı. Onuachu, Ligdeki bu performansıyla takımın en skorer oyuncusu olmuştu.

Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Trabzonspor'un hücum hattı önemli bir güç kazanırken, taraftarların da Onuachu'yu Trabzon Havalimanı'nda coşkulu şekilde karşılaması bekleniyor.


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