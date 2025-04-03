UEFA Gençlik Ligi çeyrek final müsabakasında İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 eleyerek yarı finale kalan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İsviçre'nin Nyon kentinde 25 Nisan'da karşılaşacağı Salzburg'u da geçerek finale kalmayı hedefliyor.
Geçen sezon Türkiye Gelişim Lig'inde şampiyon olarak Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Trabzonspor, ikinci kez katıldığı organizasyonda yarı finale kalma başarısı gösterdi.
Gelişim Ligi'nde şampiyon olarak 2021-22 sezonunda da Türkiye'yi temsil eden bordo-mavililer, ilk turda Bosna Hersek'in Zvijezda takımını iki maç sonucunda elemesine karşın Danimarka'nın Midtjylland takımına 2. Turda elenerek organizasyona veda etmişti.
Türkiye'den bu sezon da Lig Şampiyonları yolundan organizasyona katılan bordo-mavililer, 2. Turda Karadağ'ın Buducnost takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda da 5-2'lik sonuçlarla yenerek üst tura çıktı.
Trabzonspor, 3. Eleme turunda Bosna Hersek takımı Sarajevo ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Trabzon'da 6-1 yenerek son 32 turuna yükseldi.
UEFA Gençlik Ligi'nde daha önce yer alan Türk takımları arasında en fazla ilerleme başarısı gösteren Altınordu'nun 2016-17 sezonundaki başarısını yineleyen bordo-mavili takım, İtalyan temsilcisi Juventus'u Trabzon'da 1-0 eleyerek, rekoru egale etti.
Yarı finale kalan ilk takım
UEFA Gençlik Ligi son 16 müsabakasında yine İtalyan'dan Atalanta'yı Trabzon'da normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltılar sonucun 5-3 yenerek eleyen bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'in rakibi oldu.
Trabzon'da tek maç üstünden oynanan karşılaşmada lig etabını 1. sırada tamamlayan Inter'i de 1-0'lık sonuçla geçen Trabzonspor, adını yarı finale yazdırarak rekorunu geliştirdi.
İsviçre'nin Nyon kentinde 25 Nisan Cuma günü yarı final mücadelesinde Avusturya temsilcisi Salzburg ile Colovray Sports Centre'de karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde yine aynı sahada 28 Nisan Pazartesi günü AZ Alkmaar - Barcelona eşleşmesinin galibiyle final karşılaşmasına çıkacak.
Trabzonspor U19 takımı finali istiyor
UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Salzburg'u da eleyerek finale kalmak istiyor.
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03 Nisan 2025 13:22
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