Trabzonspor seriyi 36 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Trezeguet ve 90+4'de Naci Ünüvar kaydetti. Trabzonspor bu galibiyetle iç sahadaki namağlup serisini de 36 maça çıkardı.



Geçtiğimiz haftaki yenilgisinin ardından bu galibiyetle taraftarına kendisini affettiren Trabzonspor, puanını 38'e çıkarmayı başardı. Antalyaspor ise 6 maçlık aradan sonra geçen haftaki galibiyetin moraliyle çıktığı Trabzon deplasmanında mağlubiyet alarak 21 puanda kaldı ve 1 maçı eksik şekilde düşme potasının hemen üzerinde yer aldı.



Trabzonspor bir sonraki hafta ise Galatasaray deplasmanına çıkarken Antalyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-1 yenildiği Atakaş Hatayspor maçı 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Bruno Peres'in yerine Larsen'e, yedek kulübesine çektiği Hugo'nun yerine Denswil'e, Yusuf Yazıcı'nın yerine sakatlığı düzelen Abdülkadir Ömür'e, Enis Bardhi'nin yerine Trezeguet'e 11'de görev verdi.



Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamadı. Genç oyunular Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'de kadroya alınmadı. Sakatlığı düzelen Gbamin ise maç kadrosuna dahil edildi.



TREZEGUET 2 HAFTA SONRA 11'DE



Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalarda yedek soyundurduğu Mısırlı oyuncu Trezeguet'i 2 hafta aradan sonra ilk 11'de sahaya sürdü.



İstanbulspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında yedek kulübesinde yer alan futbolcu, bu kez teknik direktör Abdullah Avcı tarafından tercih edildi.



Fraport TAV Antalyaspor'da ise forvette Adriano cezası, Haji Wright ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.



BEKLENEN GOL 33'TE GELDİ



Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Trabzonspor oldu. Bordo mavililer, tribünde büyük boşluklar olmasına rağmen iç saha avantajını kullanarak topa sahip olduğu oyunu sürdürdü. Yakalanan kritik pozisyonların ardından ise aranan gol 34'te geldi.



Sol tarafta son çizgi üzerindeki Bakasetas'ın ortasında, kaleci Leite'den dönen topu yakın mesafeden Trezeguet, sert bir vuruşla filelere gönderdi. Yardımcı hakem Bakasetas'ın topu çizgi dışından çevirdiği gerekçesiyle bayrağını kaldırırken, VAR kararıyla hakem Mete Kalkavan gol kararı verdi.



DEVRE BİTMEDEN DİREK!



Golün ardından Antalyaspor daha ciddi ataklar yapmaya başladı. Gole kadar kaleci Uğurcan'ı zorlayan bir pozisyon yaşanmazken devre bitmeden hemen önce ise Antalyaspor direğe takıldı.



Sol kanatta topu alan Doğukan, sağ kanattaki Ndao'yu topla buluşturdu. Topla birlikte sağdan ceza sahasına giren Ndao'nun vuruşu Uğurcan'ın da müdahalesiyle direkten geri döndü. Pozisyonun ardından iki takım da birer etkili atak geliştirse de skor değişmedi ve mücadelenin ilk yarısı 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğü ile sona erdi.



EREN ELMALI SAKATLANDI



İlk yarısı Trabzonspor'un üstünlüğü ile geçilen ikinci yarıda Trabzonspor oyunun kontrolünü bırakmadı. Rakibinin umutlandıran bir atak geliştirmesine izin vermeyen bordo-mavili takım, Djaniny ve Trezeguet ile iki pozisyondan yararlanamadı.



Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı, dakikalar 60'ı gösterdiğinde Antalyaspor hücumunu engellemek isteyen Eren Elmalı sakatlık geçirdi. Milli futbolcu saha kenarındaki tedavisinin ardından maça devam edemedi ve yerini Hüseyin Türkmen'e bıraktı.



BAKASETAS'IN NEFİS PASLARI GOL OLMADI



Trabzonspor'un farkı açmak için ikinci yarıda yakaladığı iki pozisyonun mimarı Bakasetas oldu. Yunan yıldız, üst üste iki pozisyonda kritik paslar vermesine rağmen top ağlarla buluşmadı.



67. dakikada yaşanan iki pozisyonda Trabzonspor farkı açma şansını kaçırdı. Önce Djaniny, ceza sahasında Bakasetas'ın pasıyla buluştu. Djaniny'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Helton gole izin vermedi.



Bir diğer pozisyonda ise soldan ceza sahasına giren Trezeguet, Bakasetas'ın nefis pasını aldı ancak müsait pozisyonda topu dışarıya attı.



SON SÖZÜ NACİ ÜNÜVAR SÖYLEDİ



Trabzonspor'un galibiyetini perçinleyen isim ise 90+4'te Naci Ünüvar oldu.



90+4'te Larsen, savunmanın arkasına sarkan Gomez'i topla buluşturdu. Gomez sağ kanattan ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Onun ortasında Floranus'un ters vuruşu direkten döndü. Dönen topu Naci Ünüvar ağlara gönderdi.



Golün ardından ise maçın bitiş düdüğü geldi ve Trabzonspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Trezeguet'in ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Leite'den dönen topu Eren Elmalı tamamlamak isterken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



15. dakikada Eren Elmalı'nın pasında ceza alanı içinde Trezeguet'in dönerek vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.



32. dakikada Gomez'in sağdan pasında, savunmanın arkasında topu önüne alan Bakasetas'ın şutunda, kaleci Leite yatarak tehlikeyi önledi.



34. dakikada sol tarafta son çizgi üzerindeki Bakasetas'ın ortasında, kaleci Leite'den dönen topu yakın mesafeden Trezeguet, sert bir vuruşla filelere gönderdi. Yardımcı hakem Bakasetas'ın topu çizgi dışından çevirdiği gerekçesiyle bayrağını kaldırırken, VAR kararıyla hakem Mete Kalkavan gol kararı verdi: 1-0



44. dakikada Ndao'nun yakın mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale edemediği top üst direkten oyun alanına döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Larsen'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, kaleci Leite topu kontrol etti.



64. dakikada sakatlanarak sedye ile oyunu terk eden Eren Elmalı'nın yerine Hüseyin Türkmen oyuna dahil oldu.



67. dakikada Bakasetas'ın ara pasında, yakın mesafede uygun durumdaki Djaniny'in şutunda, top kaleci Leite'den döndü.



90+4. dakikada sağ tarafta Maxi Gomez'in pasında savunmada Fernando'nun ters şutunda, üst direkten dönen topu Naci Ünüvar yakın mesafeden filelere gönderdi: 2-0





Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi



Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra (Dk. 46 Hugo), Denswil, Eren Elmalı (Dk. 64 Hüseyin Türkmen), Siopis (Dk. 85 Gbamin), Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Doğucan Haspolat), Djaniny (Dk. 76 Naci Ünüvar), Trezeguet, Maxi Gomez



Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 69 Sinan Gümüş), Fernando, Ndao (Dk. 59 Mehmedi), Fredy (Dk. 59 Nakajima), Doğukan Sinik (Dk. 59 Floranus), Larsson (Dk. 80 Ghacha)



Goller: Dk. 34 Trezeguet, Dk. 90+4 Naci Ünüvar (Trabzonspor)



Sarı kart: Dk. 40 Bakasetas (Trabzonspor)





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