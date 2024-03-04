Trabzonspor şampiyon olduğu sezonu tekrar etmek istiyor

Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 5 maçını kazanan ve 4 maçtır kalesini gole kapatan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.
Akdeniz'de fırtına estirerek çıkışını sürdürmeyi hedefleyen bordo- mavililer, Avrupa hedefi doğrultusunda üçüncülük iddiasını da göstermek istiyor. Trabzonspor'da kolunda kırık olan Onuachu'nun yanı sıra henüz hazır hale gelmeyen Orsic ve sezonu kapatan Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Fernandez ve Benkovic ise forma bekliyor.
SON VURUŞ UYARISI
Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda ağırlıklı olarak oyunu kontrol etme, kanat organizasyonlarını şekillendirme üzerinde duran Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, son vuruşlar konusunda da özel uyarılarda bulundu.
FIRTINA İLK PEŞİNDE
Trabzonspor, Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra Süper Lig'de ilk kez art arda 4 maç kazanmış olacak. Bordo-mavililer, galip gelmesi durumunda 75 hafta sonra bu başarıyı bir kez daha gösterecek.
Akdeniz'de fırtına estirerek çıkışını sürdürmeyi hedefleyen bordo- mavililer, Avrupa hedefi doğrultusunda üçüncülük iddiasını da göstermek istiyor. Trabzonspor'da kolunda kırık olan Onuachu'nun yanı sıra henüz hazır hale gelmeyen Orsic ve sezonu kapatan Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Fernandez ve Benkovic ise forma bekliyor.
SON VURUŞ UYARISI
Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda ağırlıklı olarak oyunu kontrol etme, kanat organizasyonlarını şekillendirme üzerinde duran Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, son vuruşlar konusunda da özel uyarılarda bulundu.
FIRTINA İLK PEŞİNDE
Trabzonspor, Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra Süper Lig'de ilk kez art arda 4 maç kazanmış olacak. Bordo-mavililer, galip gelmesi durumunda 75 hafta sonra bu başarıyı bir kez daha gösterecek.
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