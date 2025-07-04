Trabzonspor, Sami Satılmış için Altınordu ile anlaşmaya vardı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Satılmış için TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu ile anlaştı.



Altınordu'nun altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu Sami Satılmış, geçtiğimiz sezon A takımda sergilediği performansla birçok takımın dikkatini çekmeyi başardı.



3 YILLIK SÖZLEŞME BEKLENİYOR

Oyuncu ve kulüple her konuda anlaşmayı başaran Trabzonspor, genç oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirmek için Trabzon'a davet etti. 20 yaşındaki oyuncunun daha sonra 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.21 yaşındaki futbolcunun, sözleşme gereği ilk sezon 1461 Trabzon FK'da kiralık olarak forma giyeceği öğrenildi.Genç oyuncu, U18, U19, U20 ve U21 seviyeleri olmak üzere milli takımın alt yaş kategorilerinde toplamda 13 kez forma giydi.Öte yandan Karadeniz takımının, Sami'yi gelecek sezon için 1461 Trabzon FK'ya kiralayacağı öğrenildi. 2024-25 sezonunda 30 maça çıkan Satılmış, 7 gol ve 5 asistle oynadı.