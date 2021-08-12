Trabzonspor, Molde'yi penaltılarla devirdi

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Trabzonspor, 3-3'ün rövanşında Molde'ye konuk oldu. Norveç'te oynanan maçın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 bitti. Penaltılarda tur atlayan Trabzonspor oldu.



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Trabzonspor'un golünü 57. dakikada Edgar Ie kaydetti. Molde'nin golü 90+7. dakikada Björn Sigurdarson'dan geldi.



Penaltılarda Trabzonspor, Molde'ye 4-3'lük üstünlük kurdu ve turladı.



Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Bruno Peres, Berat Özdemir ve Anders Trondsen penaltıyı gole çevirdi. Edgar Ie ise penaltıyı kaçırdı.



Molde'de Eirik Andersen ve David Datro Fofana penaltıyı kaçırdı. Magnus Grödem, Björn Sigurdarson ve Birk Risa ise penaltıda topu ağlara gönderdi.



MAÇIN HAKEMİ DEĞİŞTİ



Müsabakanın hakem kadrosunda değişikliğe gidilmesi dikkati çekti. UEFA tarafından daha önce Macaristan'dan orta hakem Adam Farkas, yardımcı hakemler Balazs Szert ve Balazs Szalai ile dördüncü hakem Ferenc Karako'nun görev yapacağını duyurduğu karşılaşmada, yapılan değişikliğin ardından Portekizli hakemler görevlendirildi. Maçta Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno De Sa Martins ve Antonio Emanuel Carvalho Nobre hakem dörtlüsü yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Bakasetas'ın soldan kullandığı kornerde Hamsik'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

17. dakikada gelişen Molde atağında Eikrem'in ceza sahasına uzun pasında Brynhildsen, sağ çaprazda kontrol ettiği topu şık bir şekilde Hestad ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde Edgar Ie'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, Omoijuanfo'nun topa müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlağın kale çizgisini geçtiğini işaret eden maçın hakemi Fabio Verissimo, gol kararı verdi: 0-1.

86. dakikada bordo-mavili takım ikinci gole yaklaştı. Hamsik'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Bruno Peres, sol çaprazdan ceza sahasına girerken, kaleci Linde'den topu kurtardı. Son çizgiye yakın bir noktada meşin yuvarlağı kontrol eden Peres'in açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta, Linde topu kornere çeldi.

90+7. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Brynhildsen'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta altıpasın önünde topa dokunan Sigurdarson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



