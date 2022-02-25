Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor kendi sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi.



Akyazı'da oynanan maç büyük bir heyecana sahne olurken, Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Kayserispor, 24. dakikada Mario Gavranovic ve 45. dakikada Mame Thiam'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Abdullah Avcı'nın müdahaleleriyle oyuna ortak olan Trabzonspor ise 49. dakikada Edin Visca, 59. dakikada Djaniny ve 90+8. dakikada penaltıdan Nwakaeme'nin attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor 66 puana yükseldi., Kayserispor ise 38 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yukatel Kayserispor ise kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.



TRABZONSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor, ligde en son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçı 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, zorunlu olarak tek değişikliği orta alanda yaptı. Avcı, sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün yerine hastalığı geçen Abdülkadir Ömür'e görev verdi.



Trabzonspor'da Dorukhan'ın haricinde sakatlıkları devam eden Marek Hamsik, İsmail Köybaşı ve Anders Trondsen kadroda yer almadı.



Karadeniz ekibinde hastalığı geçen Stefano Denswil ise yedek kulübesinde yer alırken stoperde bu oyuncunun yerine yine genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, görev yaptı.



Trabzonspor'dan devre arasında Yukatel Kayserispor'a kiralık olarak transfer olan Abdulkadir Parmak, eski takımına karşı forma giydi.



TRABZONSPOR BASKILI BAŞLADI



Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf ev sahibi Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer 6. dakikada gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Anthony Nwakaeme'nin vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti.



KAYSERİSPOR AĞLARI BULDU ANCAK OFSAYT



Karşılaşmanın başlangıcının ardından Trabzonspor baskısını kıran ve rakip kaleye gitmeye başlayan Kayserispor'un 19. dakikada Carole ile bulduğu gol ise ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.



KAYSERİSPOR 24'TE ÖNE GEÇTİ



Karşılaşmada Kayserispor 24. dakikada 1-0 öne geçti. Bu dakikada gelişen atakta sağ kanattan gelen ortada altıpasta topu kontrol eden Gavranovic, Uğurcan'ın yanından topu ağlara gönderdi. 0-1.



KAYSERİ THIAM'LA GOLE YAKLAŞTI



Kayserispor, 31. dakikada Thiam ile ikinci gole yaklaştı. Ceza sahasına gelen topa bekletmeden vuruşunu yapoan Senegalli oyuncunun vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



THIAM BU KEZ ATTI!



Kayserispor, soyunma odasına Mame Thiam'ın attığı golle 2-0 önde gitti. Karşılaşmanın 45. dakikasında Trabzonspor çıkarken kaptırdığı topta Onur sağ kanattan topu iyi taşıdı ve arka direğe doğru ortaladı, o bölgede Mame Baba Thiam iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-2.



ABDULLAH AVCI'DAN MÜDAHALE VE GERİ DÖNÜŞ!



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk yarının 2-0 geride kapatılmasının ardından devre arasında 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Bordo-mavili hoca ikinci yarının başında oyuna; Ahmetcan erine Denswill, Bakasetas yerine Djaniny ve Tymoteusz Puchacz yerine de Yusuf Erdoğan'ı alarak başladı. Avcı'nın bu değişiklikleri 15 dakikada skoru çevirdi.



Trabzonspor, önce 49. dakikada Edin Visca'nın golüyle skoru 2-1 getirdi. Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Djaniny sağdan hareketlenen Anthony Nwakaeme'ye atmak istedi savunmaya çarpan top ceza sahası önündeki Edin Visca'nın önüne düştü, onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu. 1-2. Bordo-mavililer 59. dakikada ise bu kez Djaniny ile skoru eşitledi. Kayserispor'un çıkarken kaptırdığı topu Abdulkadir Omur solundaki Anthony Nwakaeme'ye verdi. Anthony Nwakaeme bekeltmeden sol çaprazdaki Djaniny'ye gönderdi. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu. 2-2.



TRABZON'A DİREK ENGEL OLDU!



Beraberlik golünün ardından da hızını kesmeyen Trabzonspor, 64'te ise direğe takıldı. Bordo-mavililerde 64. dakikada sağ kanattan Siopis'in pasıyla savunma arkasına sarkan Abdülkadir çaprazdan uzak köşeye doğru sol ayağıyla iyi vurdu ancak top direkten oyuna alanına geri geldi.



BU KEZ KAYSERİSPOR DİREĞE TAKILDI



Karşılaşmanın 80. dakikasında ise Kayserispor direğe takılan taraf oldu. Thiam'ın karşı karşıya pozisyonda vuruşu direğe çarparak dışarıya gitti.



TRABZONSPOR PENALTI KAZANDI!



Trabzonspor, 90+7. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Hakem Erkan Özdamar, ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda topun Mert Çetin'in eline çarptığını VAR'da izledikten Trabzonspor lehine penaltı verdi. Penaltıda topun başına geçen Nwakaeme Trabzonspor'u 3-2 öne geçirdi. 3-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Cornelius'un pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.



24. dakikada konuk takım öne geçti. Onur Bulut'un sağdan ortasında, savunmanın arkasında topla buluşan Gavranovic, göğsüyle kontrol ettiği topu yakın mesafeden ayağıyla filelere gönderdi: 0-1



28. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Cornelius'un soldan ortasında, savunmada altıpas içinde Carole Abdülkadir Ömür'ün önünde topa müdahale ederek büyük tehlikeyi önledi.



31. dakikada Onur Bulut'un vuruşunda topu ceza alanı içinde önünde bulan Thiam'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



33. dakikada sağdan yapılan ortada Hosseini'nin dokunduğu topu yakın mesafedeki Mert Çetin'in şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.



35. dakikada sağ taraftan ceza alanına doğru hareketlenen Onur Bulut'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yerden seken topu sol direk dibinde yatarak iki hamlede kontrol etti.



45+1. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, altı pas çizgisi hemen önünde Thiam, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-2



Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Djaniny'in ceza alanına doğru getirdiği topa Thiam, müdahale etmek istedi ancak meşin yuvarlak Visca'nın önüne düştü. Bu futbolcu da kaleci Lung ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi 1-2



53. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Lung, tehlikeyi önledi.



54. dakikada ceza alanı dışında Cardoso'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kornere çeldi.



55. dakikada Nwakaeme'nin pasında, Peres'in şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.



59. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında Djaniny, yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2



60. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında Djaniy'in şutunda kaleci Lung, bu kez tehlikeyi önledi.



64. dakikada Visca'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda top yan direkten döndü.



80. dakikada Mustafa Pektemek'in pasında ceza alanı içinde karşı karşıya Thiam'ın şutunda, yan direğin dibinden top auta çıktı.



82. dakikada Visca'nın pasında, yakın mesafedeki Koita'nın şutunda top kaleci Lung'da kaldı.



84. dakikada Gavranovic'in pasında, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mane, kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.



89. dakikada Nwakaeme'nin yerden şutunda, kaleci Long, sağ tarafına yatarak topu köşeden çıkarmayı başardı.



90+3. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı hemen dışından şutunda, kaleci Long, sağ tarafına gelen topu çeldi.



90+6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın şutunda, ceza alanı içinde oluşan karambolde Mert Çetin'in elle müdahalesini VAR uygulamasıyla izleyen Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. 90+8. dakikada Nwakaeme, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.



Karşılaşma Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Medical Park



Hakemler: Erkan Özdamar, Tarık Ongun, Mustafa Sönmez



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan (Dk. 46 Denswil), Hugo, Puchacz (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Siopis (Dk. 80 Berat Özdemir), Bakasetas (Dk. 46 Djaniny), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Koita), Nwakaeme, Visca, Cornelius



Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut (Dk. 71 Mustafa Pektemek), Hosseini, Mert Çetin, Carole (Dk. 71 Campanharo), Ramazan Civelek (Dk. 56 Kolovetsios), Attamah, Abdulkadir Parmak, Cardoso (Dk. 71 Mane), Thiam, Gavranovic



Goller: Dk. 24 Gavranovic, Dk. 45+1 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 49 Visca, Dk. 59 Djaniny, Dk. 90+8 Nwakaeme (Penaltıdan) (Trabzonspor)





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