Trabzonspor için şölen günü

Antalyaspor maçında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor , sahaya giren binlerce taraftarıyla tarihi zaferin coşkusunu yaşadı, geçtiğimiz hafta sonuda yüz binlerce Bordo-Mavili futbolsever İstanbul'da kutlama yaptı. Ancak esas şov bugün... Şampiyon kupasına kavuşuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncuları, 41 bin taraftarın önünde düzenlenecek müthiş törenle lig kupasını havaya kaldıracak.



Şampiyonluk donanması



Öncesinde eşi benzeri görülmemiş bir yolculukla şampiyonlar Medical Park Stadı'na ulaşacak. Saat 16.45 gibi deniz yoluyla hareket başlayacak. Bordo- Mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden tekneye binecek, şampiyonluk donanması yüzlerce teknenin eşliğinde Trabzon Limanı'na gidecek. Yolculuk boyunca hem denizde hem de karada meşalelerle müthiş bir görüntünün ortaya çıkması bekleniyor.



Konvoyla stada gidecekler



Futbolcular ve teknik heyet Trabzon Limanı'na ulaştıktan sonra bu kez üstü açık otobüse binecek ve konvoyla Akyazı'ya gidecek. Kapıları saat 16.00'da açılacak Medical Park Stadı'nda etkinlikler ise 18.00'den itibaren start alacak. Sanatçı konserleri, horon ve kolbastı şovlarının ardından 20.11'de futbolcular ile teknik heyet sahneye tek tek çıkıp, madalyalarını takacak. Akyazı'dan havalimanına Şampiyonluk kupası havaya kalktığında, havai fişekler ve ışık gösterileriyle unutulmaz anlar yaşanacak. Devamında futbolcular Medical Park Stadı'nda tribünleri tek tek dolaşıp, taraftarları selamlayacak. Şampiyonluk turu sonrası futbolcular, yarın Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Altay maçı için Trabzon Havalimanı'na gidecek ve özel uçuşla İstanbul'un yolunu tutacak. Stattaki müthiş şölen, dj performanslarıyla sona erecek.









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