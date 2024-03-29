Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sevkleri: "Yüzde 80 tamam"

Sabah gazetesinden Murat Özbostan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakkındaki PFDK sevkleri için çarpıcı bir bir iddiada bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sevkleri: 'Yüzde 80 tamam'
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29 Mart 2024 10:39
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili TFF Hukuk Kurulu'nun henüz sevkleri yapmamış olmasıyla ilgili Sabah gazetesinden Murat Özbostan çarpıcı bir iddiada bulundu.

TFF Hukuk Kurulu, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadeleri kullanılmıştı.

Özbostan, yazısında "10 kişilik ekip günlerdir bu görüntüleri izliyorlar, raporları okuyorlar. Gelinen noktada çalışmaların yüzde 80'i bitmiş..." iddiasında bulundu.

İşte Özbostan'ın yazısındaki ilgili bölüm;

"Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki olaylı maçın ardından uzun bir zaman geçti... Haklı olarak spor kamuoyu sevkleri bekliyor. Günler geçtikçe de bir stres birikmesine neden oluyor... Bir de buna kulüp temsilcileri ve özellikle de Galatasaray katılınca sosyal medya da coştu, TV yorumcuları da. Onlara göre TFF seçimleri bekliyor!. Ne alaka yahu! Sevklere göre seçim sonuçları mı belli olacak. Gerçekten buna inanıyor musunuz, yoksa ortalığı karıştırmak için yeni bir hamle mi bu! Hukuk Kurulu başkanı ve ekibine Allah kolaylık versin gerçekten... Elde; 1 - Yayıncı kuruluş görüntüleri. 2- Yarı otomatik sistem görüntüleri. 3- Stat güvenlik görüntüleri. 4- Soyunma odası ve tünel görüntüleri. 5- Taraftarların çektikleri görüntüler. 6- Sosyal medyada paylaşılan yüzlerce fotoğraf. 7- Profesyonel çekilen fotoğraflar. 8- Kulüp çalışanlarının, saha içindeki çalışanların çektiği görüntüler var. Şimdi bu görüntülerin üzerine yenileri çıkıyor. 10 kişilik ekip günlerdir bu görüntüleri izliyorlar, raporları okuyorlar. Gelinen noktada çalışmaların yüzde 80'i bitmiş... Mesela x bir oyuncuyla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıkıyor, tekrar değerlendirme yapılıyor. Konuyla ilgili de Trabzonspor'a ve Fenerbahçe'ye bilgi veriliyormuş."

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